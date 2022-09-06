ЕС может приостановить действие облегченного визового режима для граждан РФ с 12 сентября

ЕС с 12 сентября может приостановить действие облегченного визового режима с Россией, сообщили в Еврокомиссии. Процесс получения "шенгена" для туристов из РФ может стать сложнее.

Срок изготовления визы увеличится с 10 до 45 дней, а стоимость "шенгена" вырастет с 35 до 80 евро. Сложнее будет с многократными визами, могут пересмотреть даже те, которые уже выданы. Не так сложно визу будет получить тем, у кого в Европе есть родственники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.