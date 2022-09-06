Новости последнего часа: Энергодар обесточен после вечернего обстрела со стороны ВСУ

Пассажир, разливший банку с бромом на станции московского метро, получил 7 суток ареста, сообщили в столичном Дептрансе.

Энергодар обесточен после вечернего обстрела со стороны ВСУ, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Причисление РФ к спонсорам терроризма могло бы привести к негативным последствиям, заявили в Госдепе США.

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