Эксперт рассказал об изменениях для граждан РФ после решения ЕС о визовом режиме

Эсперт по туризму Николай Мельник рассказал об изменениях, которые коснутся граждан РФ после решения ЕС о визовом режиме.

Что изменится для обычных граждан после решения ЕС? Как обычным туристам попасть в Европу? Придется ли вновь проходить процедуру одобрения, если гражданин имеет многократный "шенген"?

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.