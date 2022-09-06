Представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС

Представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС. Организация, в том числе зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива.

По данным доклада организации, урон был нанесен в разных местах, в том числе вблизи реакторов.

Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может повредить важное оборудование и привести к выбросу радиоактивных материалов. В планах – создать вокруг АЭС защитную зону.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.