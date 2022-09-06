Новости последнего часа: более 10 тыс заявлений подано в Энергодаре на гражданство РФ

Российской делегации должны быть выданы визы для участия в Генассамблее, заявили в офисе генсека ООН Антониу Гутерриша.

Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что жителями было подано более 10 тысяч заявлений на российское гражданство.

Джо Байден высказал уверенность в том, что он встретится с Си Цзиньпином, если китайский лидер приедет на саммит G20.

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