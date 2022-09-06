Новости последнего часа: срок выдачи "шенгена" для россиян вырастет до 45 дней

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выдача виз россиянам в шенгенскую зону подорожает до 80 евро, а срок может увеличиться до 45 дней. Об этом сообщила еврокомиссар Илва Йоханссон.

Ресурсов нефти и газа в РФ достаточно и для экспорта, и для внутреннего рынка. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов.

МАГАТЭ зафиксировало на Запорожской АЭС повреждения спецблока для хранения радиоактивных отходов и ядерного топлива. Это следует из их доклада.