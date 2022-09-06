Новости часа: ЕС может остановить действие облегченного визовового режима с РФ 12 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Евросоюз уже с 12 сентября может приостановить действие облегченного визового режима с Россией. Об этом сообщила еврокомиссар Илва Йоханссон.

МАГАТЭ готово незамедлительно начать консультации о создании зоны безопасности вокруг запорожской АЭС.

Первые очереди новых морских курортов в РФ могут быть введены за 5–7 лет. Об этом заявил Ростуризм.