ЕС может приостановить действие облегченного визового режима с РФ с 12 сентября

Евросоюз уже с 12 сентября может приостановить действие облегченного визового режима с Россией. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

О приостановке соглашения ЕС уведомит как минимум за 48 часов. Максимальный срок изготовления визы увеличится с 10 до 45 дней, а стоимость шенгена вырастет с 35 до 80 евро. Сложнее будет с многократными визами, могут пересмотреть и те, которые уже выданы.

Кроме того, страны Евросоюза получат право отказывать гражданам России, которые могут угрожать безопасности этих стран и ЕС. Приоритетом для получения "шенгена" должны стать гуманитарные причины, а не туристические цели.

При этом Еврокомиссия намерена создать более удобные условия выдачи виз студентам, журналистам, представителям гражданского общества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.