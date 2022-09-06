Российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников за сутки

Как сообщили в Минобороны, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Харьковской области, Донецкой народной республики, а также Херсонской области и города Херсона.

Кроме того, были перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Попасная ЛНР и 11 снарядов HIMARS в районе Каховской ГЭС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.