Все находящиеся на руках у россиян шенгенские визы могут быть пересмотрены – ЕК

Евросоюз заявил о возможном пересмотре шенгенских виз, которые уже выдали россиянам. Речь идет почти о миллионе документов, заявила еврокомиссар Илва Йоханссон.

6 сентября утвердили предложение о полной остановке упрощенного визового режима с РФ. Для туристических целей теперь рассматривать документы будут в последнюю очередь, а процедура усложнится.

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