Новости часа: ЕК утвердила остановку действия соглашения об упрощения визового режима с РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке соглашения по упрощению визового режима с РФ.

В Москве заканчивают благоустройство дворов. В этом году в программу включили более 2,5 тысячи объектов. Об этом сообщил Бирюков.

Пять человек пострадали в результате столкновения автобуса и автомобиля в Нижнем Новгороде. Об этом заявила прокуратура.