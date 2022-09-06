Общественный штаб: Москва полностью готова к выборам 9–11 сентября

6 сентября в Москве состоялось заседание общественного штаба по наблюдению за выборами. На мероприятии обсуждали готовность избирательных комиссий, а также системы электронного голосования и наблюдения за тем, как его будут проводить.



По словам участников встречи, электронное голосование – это востребованная у москвичей услуга. И город несет за нее ответственность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.