Новости последнего часа: Евросоюз может пересмотреть действующие шенгенские визы россиян

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Евросоюз может пересмотреть действующие шенгенские визы россиян. В данный момент их менее миллиона. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Ночью в Подмосковье обещают заморозки. Водителей просят быть аккуратнее. Об этом рассказал Минтранс области.

Специалисты Московского зоопарка нашли у раненой белой медведицы до 50 ран от картечи. Об этом заявила пресс-служба зоопарка.