Еврокомиссия утвердила предложение об остановке упрощенного визового режима с РФ

Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Решение о приостановке облегченного визового режима ЕС с РФ может заработать с понедельника, 12 сентября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.