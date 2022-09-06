ВКС РФ сбили три самолета Су-25 украинской армии в Николаевской области

Российские ВКС и ПВО в Николаевской области сбили три самолета Су-25 украинской армии. В целом на николаево-криворожском направлении противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных единиц.

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