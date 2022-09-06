Москвичам рассказали, как проголосовать онлайн на выборах муниципальных депутатов. Выборы продлятся три дня.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо зайти в личный кабинет на портале mos.ru и подтвердить личность, то есть получить СМС с цифровым кодом и ввести его в специальное поле. После этого откроется бюллетень, остается лишь поставить галочки напротив выбранных кандидатов и нажать кнопку "проголосовать".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.