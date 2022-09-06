Выборы муниципальных депутатов в столице начнутся 9 сентября

9 сентября в столице стартуют выборы муниципальных депутатов, они продлятся три дня. Проголосовать можно будет очно и дистанционно.

Избирательные участки откроются в 08:00, а закроются в 20:00. В онлайн-формате можно будет проголосовать через портал mos.ru также с 08:00 и до 20:00. Регистрироваться на онлайн-голосование заранее не нужно, но должна быть полная учетная запись.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.