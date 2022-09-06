Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре

Украинский беспилотник сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре. Об этом сообщили в администрации города.

Во время атаки никто не пострадал, учреждение было закрыто. Снаряд пробил крышу и повредил мебель. Известно, что он попал в помещение, где приносят присягу при получении гражданства Российской Федерации.

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