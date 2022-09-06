Актерам Бену Стиллеру и Шону Пенну закрыли въезд в Россию. Знаменитости попали в черный список из-за встреч с президентом Украины и проявленной к нему симпатии.

Новый стоп-лист для иностранцев стал ответом на персональные санкции против россиян. Помимо актеров, в список попали прочие деятели культуры, а также высокопоставленные чиновники, представители делового и экспертного сообществ. Всего – 25 человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.