Европейцы призвали власти к газовому нейтралитету и диалогу с РФ

К газовому нейтралитету и диалогу с Россией призывают европейцы власти своих стран. Активисты выходят на улицы Германии и Чехии с требованиями снизить цены на голубое топливо и запустить "Северный поток – 2".

Какова цена отказа от российского газа и пойдет ли ЕС на запрещенную прокачку? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.