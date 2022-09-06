Военнообязанным украинкам запретят выезжать из страны с 1 октября

С 1 октября с Украины запретят выезжать всем военнообязанным женщинам. На воинский учет обязаны встать специалисты в 14 областях.

Кому придется отправиться в военкомат, как объясняют этот шаг в Киеве и не отправят ли на фронт женские батальоны? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.