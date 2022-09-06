В Минобороны показали работу российских зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" на конкретном участке зоны ответственности солдат и офицеров Западного военного округа. Комплексы перехватывают не только боеприпасы к системам залпового огня.

"Бук-М3" способен уничтожать самолеты и вертолеты противника, а также беспилотники, в том числе и турецкие ударные "Байрактар ТБ2". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.