Недовольные новым премьером страны британцы вышли на протест

Британцы, недовольные новым премьером страны Лиз Трасс, вышли на протест к резиденции главы кабмина. Около 100 человек, возмущенных ростом цен на электроэнергию, остановили трафик в центре Лондона.

Между тем половина граждан страны, согласно опросам, – против избрания. Рады победе лишь 4% опрошенных. В соцсетях уже появились сотни мемов, где Трасс сравнивают с ушедшим в отставку Борисом Джонсоном. А "Википедия" даже наложила вето на редактирование ее профиля из-за вандализма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.