Боррель пожаловался на истощение запасов оружия в ЕС из-за поставок Украине

Жозеп Боррель пожаловался на истощение запасов оружия в странах ЕС из-за поставок Украине. Еврокомиссар отметил, что помощь Киеву значительно сократила военный потенциал Евросоюза.

Теперь же нужно возмещать потерянное. Дипломат призвал союзников пополнять арсеналы, объединяя оборонные заказы. Так, считает Боррель, можно сократить расходы. Евросоюз с конца февраля на поддержку режима президента Зеленского выделил в общей сложности 2,5 миллиарда евро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.