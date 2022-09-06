Тридцать ударов украинской артиллерии зафиксировали в Каменке-Днепровской

Разбитые окна и посеченные осколками стены и заборы – так выглядел второй детский сад в Каменке-Днепровской, оказавшийся под обстрелом ВСУ. В понедельник, 5 сентября, в городе было зафиксировано более 30 "прилетов".

Украинская артиллерия накрыла школу, храм и жилые дома. В некоторых районах нет света: повреждены трансформатор и линии электропередачи. Подробнее о ходе российской спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.