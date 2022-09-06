Активные боевые действия развернулись на северной и южной частях линии фронта на Украине

По-прежнему самые активные боевые действия разворачиваются на северной и южной частях линии фронта. Под Харьковом ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации подразделения "Кракен".

А у поселка Тимченки уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS.



После недели относительного затишья союзные войска начали штурм на направлении Северск – Соледар – Артемовск. Подробнее о ходе российской спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.