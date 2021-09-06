Регистрация на онлайн-голосование 17–19 сентября завершится через неделю

До окончания регистрации на онлайн-голосование осталась ровно неделя. Заявки уже подали полтора миллиона москвичей. Об этом сообщает портал mos.ru.

Среди участников дистанционного голосования разыграют призы, есть шанс выиграть машину или квартиру. К акции "Миллион призов" присоединились новые партнеры, а это значит, что будет еще больше бонусов и предложений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.