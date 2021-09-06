Регистрация на онлайн-голосование 17–19 сентября завершится через неделю

До окончания регистрации на онлайн-голосование осталась ровно неделя. Заявки уже подали 1,5 миллиона москвичей. Об этом сообщает портал mos.ru.

Среди участников дистанционного голосования разыграют призы, есть шанс выиграть машину или квартиру. К акции присоединились новые партнеры, а это значит, что будет еще больше бонусов и предложений.

До выборов остается совсем немного времени. В понедельник, 6 сентября, Подольская печатная фабрика должна передать готовые бюллетени Мосгоризбиркому.

Секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов рассказал, что всего принято решение о печатании 7 465 900 бюллетеней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.