06 августа, 15:15Политика
Политолог раскрыл возможные темы встречи Путина и Уиткоффа в Кремле
Главной темой встречи Владимира Путина и спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа могло стать обсуждение возможных сценариев прекращения боевых действий на Украине, считает политолог Дмитрий Солонников.
Стороны могли рассматривать как полную остановку конфликта с началом мирных переговоров под контролем США, так и временное перемирие без дополнительных условий, а также вариант с ограничением отдельных операций и установлением гуманитарной паузы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.