06 августа, 15:15

Политолог раскрыл возможные темы встречи Путина и Уиткоффа в Кремле

Главной темой встречи Владимира Путина и спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа могло стать обсуждение возможных сценариев прекращения боевых действий на Украине, считает политолог Дмитрий Солонников.

Стороны могли рассматривать как полную остановку конфликта с началом мирных переговоров под контролем США, так и временное перемирие без дополнительных условий, а также вариант с ограничением отдельных операций и установлением гуманитарной паузы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоМаксим ШаманинМуса Мстоян

