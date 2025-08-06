В ООН назвали приговор главе Гагаузии внутренним делом Молдавии

В ООН прокомментировали приговор районного суда Кишинева в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул. В офисе генерального секретаря организации подчеркнули, что решение по оппозиционному политику является внутренним делом Молдавии.

Глава Гагаузии заявила, что считает приговор политической расправой. После оглашения решения суда у здания произошли столкновения между сторонниками Гуцул и полицией. Подробнее в эфире телеканала Москва 24.