06 августа, 06:30

Политика

В ООН назвали приговор главе Гагаузии внутренним делом Молдавии

В ООН назвали приговор главе Гагаузии внутренним делом Молдавии

Российская армия освободила село Январское в Днепропетровской области

Россия прекратила соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву

Новости мира: суд приговорил главу Гагаузии Гуцул к 7 годам тюрьмы

Депутат Нилов предложил увеличить штрафы за авиадебош

"Вопрос спорный": в ГД внесли закон о совместном воспитании детей после развода

Пушилин сообщил о продвижении российских войск в ДНР и Днепропетровской области

В Госдуме предложили создать госпрограмму спортивного кешбэка

ВС РФ нанесли удары по ВСУ в 142 районах

В ООН прокомментировали приговор районного суда Кишинева в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул. В офисе генерального секретаря организации подчеркнули, что решение по оппозиционному политику является внутренним делом Молдавии.

Глава Гагаузии заявила, что считает приговор политической расправой. После оглашения решения суда у здания произошли столкновения между сторонниками Гуцул и полицией. Подробнее в эфире телеканала Москва 24.

