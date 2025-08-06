Форма поиска по сайту

Новости

06 августа, 07:30

Политика

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву

Самолет со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом прибыл в Москву. Его в аэропорту встречал спецпредставитель российского лидера по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. В апреле он дважды встречался с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не исключает проведение новой встречи.

Ожидается, что одной из ключевых тем станет украинский кризис и возможные антироссийские санкции, однако конкретных заявлений по итогам переговоров пока не прозвучало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

