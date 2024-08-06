Новости мира: прокуратура Британии выдвинула обвинения около 100 участникам беспорядков

Королевская прокурорская служба Великобритании предъявила обвинения около 100 участникам беспорядков, не прекращающихся в Соединенном Королевстве неделю. Поводом для волнений стала трагедия в городе Саутпорт, где 29 июля подросток совершил нападение с ножом на участниц детского танцевального мастер-класса. Жертвами атаки стали три девочки, еще восемь детей были ранены.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал граждан страны удалить со смартфонов приложение WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена). Он заявил, что этот мессенджер используют для подстрекательства к насилию. Глава республики указал на то, что сам уже сделал это и предлагает другим последовать его примеру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

