В Курской области медицинские службы переведены на усиленный режим работы в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны России, в свою очередь, рассказали, что утром 6 августа около 300 боевиков ВСУ при поддержке танков и бронированных машин атаковали позиции РФ у населенных пунктов в регионе. Диверсионно-разведывательная группа Украины понесла поражение.

В Армавире два человека погибли и 11 пострадали при столкновении грузовика, легковушки и микроавтобуса. Среди пострадавших трое детей. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, виновником аварии мог стать водитель легкового автомобиля. Он выезжал со второстепенной дороги на трассу и не пропустил грузовик. Это привело к тому, что в них врезался рейсовый автобус, который ехал из Ставрополя в Краснодар.

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