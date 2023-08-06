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06 августа, 18:30

Политика

ВС РФ нанесли удары по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях Украины

ВС РФ нанесли удары по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях Украины

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Российские военные нанесли удары по авиабазам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хмельницкой и Ровенской областях Украины, цель удара была достигнута, все объекты поражены.

В ходе спецоперации на купянском направлении штурмовые отряды продолжили продвижение вперед. За сутки украинские военные потеряли до 50 человек и больше десятка техники. На донецком направлении было ликвидировано до 170 украинских боевиков, три бронемашины, пять автомобилей и польская самоходка Krab.

На краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 110 человек, на южно-донецком – до 150 человек, установку "Град" и систему М777 производства США. На запорожском и херсонском направлениях ВСУ лишились около 120 человек.

Кроме того, в районе Запорожья был уничтожен склад и поражены ангары с авиатехникой, в ДНР поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Силы ПВО перехватили 11 снарядов Himars, ракету HARM и сбили 16 беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
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