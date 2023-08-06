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14:30

Политика

ВКС России поразили ангар с украинской авиатехникой на аэродроме в Запорожье

ВКС России поразили ангар с украинской авиатехникой на аэродроме в Запорожье

В Минобороны РФ сообщили о поражении авиационных баз ВСУ

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ВКС России поразили ангар с украинской авиатехникой на аэродроме в Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны.

Также в районе Запорожья уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ. А на купянском направлении российские подразделения Западной группировки войск освободили населенный пункт Новоселовское. В ходе боев подавлено 11 опорных пунктов ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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