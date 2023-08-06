В Минобороны РФ сообщили о поражении авиационных баз ВСУ

В Министерстве обороны РФ сообщили о поражении авиационных баз ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях. Все цели были достигнуты. Кроме того, российские средства ПВО за 6 августа перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационная ракету HARM.



На купянском направлении российские подразделения Западной группировки войск освободили населенный пункт Новоселовское. В ходе боев подавлено 11 опорных пунктов ВСУ.

Потери противника составили более ста человек. Известно, что шесть украинских военнослужащих сдались в плен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.