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Политика

В Минобороны РФ сообщили о поражении авиационных баз ВСУ

В Минобороны РФ сообщили о поражении авиационных баз ВСУ

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В Министерстве обороны РФ сообщили о поражении авиационных баз ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях. Все цели были достигнуты. Кроме того, российские средства ПВО за 6 августа перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационная ракету HARM.

На купянском направлении российские подразделения Западной группировки войск освободили населенный пункт Новоселовское. В ходе боев подавлено 11 опорных пунктов ВСУ.

Потери противника составили более ста человек. Известно, что шесть украинских военнослужащих сдались в плен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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