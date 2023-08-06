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09:30

Политика

Трамп пообещал начать расследование в отношении Байдена в случае переизбрания

Трамп пообещал начать расследование в отношении Байдена в случае переизбрания

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В США бывший и действующий президент Дональд Трамп и Джо Байден по очереди обвиняют друг друга в уголовным преступлениях. Накануне Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания немедленно начать расследования по всем возможным правонарушениям действующего лидера США и его семьи.

По словам экс-президента США, будут расследованы и случаи получения взяток от Китая и других стран, которые в конечном итоге оказались у семьи Джо Байдена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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