Последствия возможной аварии на Запорожской АЭС из-за атак Украины угрожают Европе, заявили в Минобороны РФ.

Четыре сухогруза с зерном ожидают выхода из украинских портов в воскресенье, сообщили в Минобороны Турции.

Министр обороны Израиля поручил силовикам продолжать действия в Газе и на Западном берегу.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.