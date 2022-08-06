Число пострадавших в результате атаки ВСУ в Алчевске возросло до 13 человек

Число пострадавших в результате попадания украинского снаряда в девятиэтажку в Алчевске в ЛНР возросло до 13. По предварительным данным, один человек погиб. Об этом сообщил мэр города. Пожар, который возник после удара, уже потушили.

Украинские войска продолжают обстреливать и жилые районы Донецка. За 15 минут выпустили по мирным кварталам 14 снарядов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в центре по контролю режима прекращения огня. Информагентства публикуют кадры последствий обстрела. Серьезно поврежден многоэтажный дом. Там разрушены по меньшей мере две квартиры.

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