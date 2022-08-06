Украинские войска продолжают обстрел столицы ДНР. По сообщениям республиканских властей, по Киевскому району города выпустили 20 ракет из градов. После удара наблюдается задымление в районе железнодорожного вокзала.

Бойцы первого армейского корпуса Народной милиции ДНР обнаружили несколько замаскированных позиций украинских боевиков. Это позволило скорректировать артиллерийский огонь и поразить несколько единиц техники и живую силу противника.

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