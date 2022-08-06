Склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива был уничтожен российскими ВС

Склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива был уничтожен российскими войсками. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Также он рассказал об уничтожении под Харьковом украинского взвода комплексов "Ольха" и американских HIMARS.

Тем временем в Еленовкке ждут экспертов-криминалистов из нескольких стран. Они должны уточнить обстоятельства обстрела здания СИЗО со стороны позиций ВСУ. От ударов натовских ракет погибли военнопленные из запрещенной в России террористической организации "Азов".

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