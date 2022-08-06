Латвия приостановила выдачу всех виз гражданам России. Решение принято на неопределенный срок. Исключение сделали только для случаев, связанных с потерей близких.

Приостанавливает выдачу туристических виз и Болгария. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Документы не примут даже у тех, кто приобрел недвижимость в этой стране. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.