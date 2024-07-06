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06 июля, 12:15

Политика

На Украину прибыл третий ЗРК американского производства Patriot

На Украину прибыл третий ЗРК американского производства Patriot

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Третий зенитно-ракетный комплекс американского производства Patriot прибыл из Германии на Украину, сообщил посол ФРГ в стране Мартин Егер.

Как заявила немецкая сторона, украинский экипаж за последние месяцы успешно прошел подготовку в Германии. В тоже время, по словам военного эксперта Виктора Баранца, это крайне сомнительно, поскольку на освоение такой сложной техники нужен минимум год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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