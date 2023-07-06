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06 июля, 23:00

Политика

Новости часа: Пентагон изучает вопрос поставок кассетных боеприпасов Киеву

Новости часа: Пентагон изучает вопрос поставок кассетных боеприпасов Киеву

Безопасность сохранности отработанного топлива усилили на ЗАЭС

Вашингтон активно изучает вопрос поставок Киеву кассетных боеприпасов – Белый дом

США пока не приняли решение о поставках Украине кассетных боеприпасов – Белый дом

Российские системы ПВО сбили два украинских самолета Су-25 в ДНР

Минобороны показало, как российские военные атакуют позиции ВСУ с помощью дронов

В Белом доме заявили, что США не располагают новыми данными по Запорожской АЭС

Российские десантники сбили украинский беспилотник над Артемовском

Новости часа: 6 июля стал самым теплым днем с начала 2023 года в Москве

Патрушев заявил, что контрнаступление Украины привело к большим потерям в рядах ВСУ

Вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Киеву по-прежнему на рассмотрении. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Патрик Райдер.

Запад не представил доказательств применения иранских беспилотников на Украине, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Движение на участке набережной Тараса Шевченко будут перекрывать 7 июля из-за киносъемок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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