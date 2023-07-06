Новости часа: Пентагон изучает вопрос поставок кассетных боеприпасов Киеву

Вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Киеву по-прежнему на рассмотрении. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Патрик Райдер.

Запад не представил доказательств применения иранских беспилотников на Украине, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Движение на участке набережной Тараса Шевченко будут перекрывать 7 июля из-за киносъемок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.