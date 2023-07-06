Вашингтон активно изучает вопрос поставок Киеву кассетных боеприпасов – Белый дом

США еще не приняли решение о поставках Украине кассетных боеприпасов, но активно изучают вопрос. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Так он прокомментировал данные прессы. Газета The New York Times сообщала, что Вашингтон согласовал поставки. Свой комментарий на этот счет дал и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, решение США о снабжении Украины кассетными боеприпасами станет очередным шагом к эскалации.

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