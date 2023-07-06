Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 21:45

Политика

Российские системы ПВО сбили два украинских самолета Су-25 в ДНР

Российские системы ПВО сбили два украинских самолета Су-25 в ДНР

Минобороны показало, как российские военные атакуют позиции ВСУ с помощью дронов

В Белом доме заявили, что США не располагают новыми данными по Запорожской АЭС

Российские десантники сбили украинский беспилотник над Артемовском

Новости часа: 6 июля стал самым теплым днем с начала 2023 года в Москве

Патрушев заявил, что контрнаступление Украины привело к большим потерям в рядах ВСУ

ПВО РФ сбила два украинских самолета Су-25 в ДНР

ВС РФ уничтожили до 130 военных и гаубицу "Гвоздика" ВСУ на херсонском направлении

Новости часа: на вокзалах и ж/д станциях Москвы в час пик будут раздавать воду из-за жары

Новости часа: Песков прокомментировал колебания курса рубля

Российские средства ПВО сбили два украинских самолета Су-25 в ДНР. Кроме того, перехвачены четыре ракеты Storm Shadow и четыре снаряда системы HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, военные отразили за сутки девять атак на донецком направлении, еще четыре – на краснолиманском направлении и одну в ЛНР. В ДНР поразили пункты управления украинской армии. Крупный урон противнику нанесли российские ракетчики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика