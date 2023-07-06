Российские системы ПВО сбили два украинских самолета Су-25 в ДНР

Российские средства ПВО сбили два украинских самолета Су-25 в ДНР. Кроме того, перехвачены четыре ракеты Storm Shadow и четыре снаряда системы HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, военные отразили за сутки девять атак на донецком направлении, еще четыре – на краснолиманском направлении и одну в ЛНР. В ДНР поразили пункты управления украинской армии. Крупный урон противнику нанесли российские ракетчики.

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