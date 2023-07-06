В Белом доме заявили, что США не располагают новыми данными по Запорожской АЭС

США не располагают новыми данными по Запорожской АЭС и не звонят по этому поводу президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявили в Белом доме в ответ на вопрос журналиста по поводу ситуации вокруг ЗАЭС.

Ранее в Кремле рассказали о высокой угрозе провокации, которую может устроить на станции Украина. Чем обернется возможный удар по АЭС и какие меры принимают, чтобы не допустить катастрофы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.