В Донецкой Народной Республике российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета Су-25 в районах Новоандреевки и Георгиевки. Кроме того, за последние сутки удалось перехватить четыре крылатые ракеты Storm Shadow и еще столько же реактивных снарядов залпового огня HIMARS.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что территорию Украины готовят для оккупации Западом. По ее словам, киевские власти ожидают, когда в страну придут те, кто будет ей управлять.

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