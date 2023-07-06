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06 июля, 15:15

Политика

ПВО РФ сбила два украинских самолета Су-25 в ДНР

ПВО РФ сбила два украинских самолета Су-25 в ДНР

ВС РФ уничтожили до 130 военных и гаубицу "Гвоздика" ВСУ на херсонском направлении

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Российские военные уничтожили самоходную гаубицу ВСУ

В Донецкой Народной Республике российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета Су-25 в районах Новоандреевки и Георгиевки. Кроме того, за последние сутки удалось перехватить четыре крылатые ракеты Storm Shadow и еще столько же реактивных снарядов залпового огня HIMARS.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что территорию Украины готовят для оккупации Западом. По ее словам, киевские власти ожидают, когда в страну придут те, кто будет ей управлять.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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