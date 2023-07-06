У Киево-Печерской лавры начались столкновения верующих с полицией Украины

У Киево-Печерской лавры начались столкновения верующих с украинской полицией. Люди пытались прорваться к корпусам Украинской православной церкви, откуда власти выселяют священников и монахов. Однако силовики оцепили здания и преградили верующим дорогу. Вскоре начались жесткие задержания.

Под прикрытием силовиков представители заповедника "Киево-Печерская лавра" взломали замки и опечатали корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля канонической Украинской православной церкви. В самой УПЦ все происходящее назвали произволом и самоуправством. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.