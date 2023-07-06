Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Политика

У Киево-Печерской лавры начались столкновения верующих с полицией Украины

У Киево-Печерской лавры начались столкновения верующих с полицией Украины

Украинские силовики оцепили корпуса Киево-Печерской лавры

В США назвали семью Байденов преступным кланом

ВСУ начали эвакуировать предприятия из Харькова и Сум

ВСУ провели несколько атак на четырех направлениях в зоне СВО

Минобороны РФ показало работу саперов Западного военного округа в Белгородской области

В США назвали Байденов преступным кланом

Москвичам рассказали о ситуации вокруг Запорожской АЭС

Москвичам показали кадры работы спецназа "Ахмат" в зоне СВО

"Мой район. Навигатор": Собянин подал в МГИК подписи в поддержку своего выдвижения

У Киево-Печерской лавры начались столкновения верующих с украинской полицией. Люди пытались прорваться к корпусам Украинской православной церкви, откуда власти выселяют священников и монахов. Однако силовики оцепили здания и преградили верующим дорогу. Вскоре начались жесткие задержания.

Под прикрытием силовиков представители заповедника "Киево-Печерская лавра" взломали замки и опечатали корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля канонической Украинской православной церкви. В самой УПЦ все происходящее назвали произволом и самоуправством. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикарелигиявидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика