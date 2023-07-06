Украинские силовики оцепили корпуса Киево-Печерской лавры

Украинские власти оцепили корпуса Украинской православной церкви на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщают адвокаты, представляющие интересы УПЦ.

Полиция заблокировала верующим доступ к зданиям, которые они не дали опечатать два дня назад. По словам адвокатов, представители заповедника "Киево-Печерская лавра" при содействии силовиков сорвали замки и проникли в 70-й корпус. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.